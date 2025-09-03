Ноутбук Acer Predator Helios 18P AI оценен в $5000

Компания Acer пополнила ассортимент топовых игровых ноутбуков моделью Predator Helios 18P AI, которая основана на 24-ядерном процессоре Intel Core Ultra 9 285HX с тактовой частотой до 5,5 ГГц и технологией Intel vPro для аппаратной безопасности. Новинка также характеризуется мобильным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5090 с поддержкой DLSS 4, до 192 ГБ «оперативки» ЕСС, твердотельным накопителем PCIe Gen5 вместимостью до 6 ТБ, системой охлаждения с двумя вентиляторами AeroBlade шестого поколения, жидкометаллической термопастой и сетью тепловых трубок, 18-дюймовым Mini LED-экраном с разрешением 3840:2400 точек, пиковой яркостью 1000 нит, кадровой частотой 120 Гц, временем отклика 3 мс (GtG) и 100% покрытием цветового пространства DCI-P3, батареей ёмкостью 99,9 Втч, адаптерами Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, портом Thunderbolt 5, интерфейсом HDMI 2.1 и картридером SD. Цена на ноутбук стартует с 5000 евро.