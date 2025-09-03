Ноутбук Acer Predator Helios 18P AI оценен в $5000

Компания Acer пополнила ассортимент топовых игровых ноутбуков моделью Predator Helios 18P AI, которая основана на 24-ядерном процессоре Intel Core Ultra 9 285HX с тактовой частотой до 5,5 ГГц и технологией Intel vPro для аппаратной безопасности. Новинка также характеризуется мобильным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5090 с поддержкой DLSS 4, до 192 ГБ «оперативки» ЕСС, твердотельным накопителем PCIe Gen5 вместимостью до 6 ТБ, системой охлаждения с двумя вентиляторами AeroBlade шестого поколения, жидкометаллической термопастой и сетью тепловых трубок, 18-дюймовым Mini LED-экраном с разрешением 3840:2400 точек, пиковой яркостью 1000 нит, кадровой частотой 120 Гц, временем отклика 3 мс (GtG) и 100% покрытием цветового пространства DCI-P3, батареей ёмкостью 99,9 Втч, адаптерами Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, портом Thunderbolt 5, интерфейсом HDMI 2.1 и картридером SD. Цена на ноутбук стартует с 5000 евро.

Официально: HONOR MagicBook Art 14 2025 готов к выходу…
Компания HONOR объявила, что официальная презентация ноутбука MagicBook Art 14 (2025) и планшета MagicPad…
Ноутбук HONOR MagicBook Art 14 2025 оценен в $1185…
Компания HONOR пополнила ассортимент ноутбуков моделью MagicBook Art 14 2025, которая основана на 14-ядер…
Представлен ноутбук Machenike Sugon 16S Ultra с Core Ultra 7…
Компания Machenike пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью Sugon 16S Ultra, которая основана на 2…
Представлены новые ноутбуки серии ASUS ExpertBook P3…
Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков серии ExpertBook P3 моделями PM3406 и PM3606, которые могут…
В Китае раскрыли NVIDIA RTX 5050 для ноутбуков…
Хотя компания NVIDIA официально не объявляла 24 июня датой релиза мобильной версии видеокарты RTX 5050, к…
Ноутбук Acer Predator Helios 18P AI оценен в $5000…
Компания Acer пополнила ассортимент топовых игровых ноутбуков моделью Predator Helios 18P AI, которая осн…
Глобальная версия HONOR MagicBook Art 14 2025 стоит 1700 евр…
Компания HONOR объявила о выпуске глобальной версии ноутбука MagicBook Art 14 (2025), который обойдется в…
Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 2…
Тестируемый сегодня ноутбук GIGABYTE GAMING A16 GA63H сочетает в себе производительность и передовые техн…
Обзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбукаОбзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбука
Многофункциональный ноутбук GIGABYTE G6X, обзор и тесты G6X 9MG (2024)Многофункциональный ноутбук GIGABYTE G6X, обзор и тесты G6X 9MG (2024)
Ультрабук с Intel Core Ultra 7 155H для бизнеса. Обзор и тесты Honor Notebook Art 14 MRA-721Ультрабук с Intel Core Ultra 7 155H для бизнеса. Обзор и тесты Honor Notebook Art 14 MRA-721
Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050
AORUS 16X обзор и тесты игрового ноутбука с Core i9 и GeForce RTX 4070AORUS 16X обзор и тесты игрового ноутбука с Core i9 и GeForce RTX 4070
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor