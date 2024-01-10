Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 оценен в 1500 долларов

Компания Acer пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделями Predator Helios Neo 16 и Neo 18 2024 года, которые появятся в продаже в феврале по цене от 1500 и от 1550 долларов соответственно.

Новинки оснащаются чипами Intel Core четырнадцатого поколения вплоть до Core i9-14900HX, графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 4070, до 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600, твердотельным накопителем ёмкостью до 2 ТБ, 16- и 18-дюймовыми IPS-дисплеями с разрешением до 2560:1600 пикселей, кадровой частотой 240 Гц, временем отклика 3 мс, 100% охватом цветового пространства DCI-P3 и поддержкой технологии NVIDIA G-SYNC, поддержкой NVIDIA Advanced Optimus, двумя интерфейсами USB Type-C, одним портом HDMI 2.1 и слотом для карты памяти microSD.
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