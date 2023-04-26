Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16 оценен в $1600

Компания Acer раскрыла цену и дату начала продаж ноутбука Predator Helios Neo 16, первая информация о котором появилась в начале года. Итак, новинка станет доступна для покупки в Европе с июня по цене от 1600 евро.

Ноутбук характеризуется чипами Intel Core i5-13500HX и i7-13700HX, до 32 ГБ двухканальной ОЗУ DDR5-4800, твердотельным накопителем вместимостью до 2 ТБ PCIe 4.0 NVMe SSD в RAID 0, графикой GeForce RTX 4050 6 ГБ, RTX 4060 8 ГБ или RTX 4070 8 ГБ, системой охлаждения с цельнометаллическим вентилятором AeroBlade нового поколения и жидкометаллической термопастой, 16-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, кадровой частотой 165 Гц и яркостью 500 нит или 165-Гц экраном с разрешением 1920:1200 и яркостью до 400 нит, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, тремя портами USB-A 3.2 Gen 2, разъемами HDMI 2.1 и разъемы GbE, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6 + BT 5.2, аккумулятором на 90 Втч, корпусом толщиной 28,25 мм и массой 2,6 кг.