Ноутбук Acer Predator Tomahawk 18 оценили в $3360

Компания Acer пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью Predator Tomahawk 18, которая обойдется на китайском рынке в 3360 долларов. Новинку оснастили 24-ядерным процессором Intel Core i9-14900HX с тактовой частотой до 5,84 ГГц и графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 4090, 32 ГБ ОЗУ стандарта DDR5, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 2 ТБ, двумя дополнительными слотами M.2, 18-дюймовым экраном Mini LED с разрешением 2560:1600 пикселей, 1000 зонами подсветки, кадровой частотой до 250 Гц, пиковой яркостью 1000 нит и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, а также системой охлаждения с двумя вентиляторами и пятью тепловыми трубками.