Ноутбук Acer Predator Tomahawk 18 оценили в $3360

Компания Acer пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью Predator Tomahawk 18, которая обойдется на китайском рынке в 3360 долларов. Новинку оснастили 24-ядерным процессором Intel Core i9-14900HX с тактовой частотой до 5,84 ГГц и графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 4090, 32 ГБ ОЗУ стандарта DDR5, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 2 ТБ, двумя дополнительными слотами M.2, 18-дюймовым экраном Mini LED с разрешением 2560:1600 пикселей, 1000 зонами подсветки, кадровой частотой до 250 Гц, пиковой яркостью 1000 нит и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, а также системой охлаждения с двумя вентиляторами и пятью тепловыми трубками.

Представлен ноутбук Acer Predator Triton Neo на Intel Core U…
Компания Acer пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Predator Triton Neo 16, которая основана…
Новый MacBook Pro стоит 7200 долларов, но это вполне логично…
Вчера в рамках собственной презентации компания Apple официально представила новые процессоры, которые по…
Представлены ноутбуки LG Gram 2024…
Компания LG пополнила ассортимент легких ноутбуков серией LG Gram 2024, в которую вошли модели с диагонал…
Представлен ноутбук Samsung Galaxy Book 4 Pro 360…
Компания Samsung пополнила ассортимент ноутбуков моделью Galaxy Book4 Pro 360, которая станет доступна дл…
Huawei MateBook D 16 2024 появился в продаже …
Компания Huawei дала старт китайским продажам ноутбука MateBook D 16 2024, который был представлен пару н…
Ноутбуки Acer Swift засветились с новыми процессорами Intel…
Новые ноутбуки компании Acer, оснащённые процессорами Intel Meteor Lake, уже сегодня появились на сайте н…
Ноутбук ASUS Zenbook Duo (2024) получил два экрана…
Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью Zenbook Duo (UX8406), главной особенностью которой …
Представлен ноутбук ASUS TUF Gaming A16 2024…
Компания ASUS пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью TUF Gaming A16 (2024), которая основана …
Обзор Huawei MateBook 14s 2023. Ноутбук бизнес-класса с экраном на 120 ГцОбзор Huawei MateBook 14s 2023. Ноутбук бизнес-класса с экраном на 120 Гц
Обзор Predator Helios 300 PH317-56-72QY. Игровой ноутбук с Core i7-12700H и GeForce RTX 3070 TiОбзор Predator Helios 300 PH317-56-72QY. Игровой ноутбук с Core i7-12700H и GeForce RTX 3070 Ti
Российский ноутбук для учебы и работы. Обзор FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-WРоссийский ноутбук для учебы и работы. Обзор FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-W
Обзор THUNDEROBOT 911 PLUS G3 PRO. Привлекательный 17.3-дюймовый игровой ноутбук с RTX 4060Обзор THUNDEROBOT 911 PLUS G3 PRO. Привлекательный 17.3-дюймовый игровой ноутбук с RTX 4060
Обзор HONOR MagicBook X 16 (BRN-F56). Ноутбук для работы в офисе и в поездкахОбзор HONOR MagicBook X 16 (BRN-F56). Ноутбук для работы в офисе и в поездках

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor