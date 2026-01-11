Ноутбук Acer Swift Go 14 AI получил Core Ultra X9 388H

Помимо ноутбука Swift Edge 14 AI (SFE14-I51) компания Acer представила на выставке CES 2026 ноутбук Swift Go 14 AI. Новинка характеризуется 16-ядерным чипом Intel Core Ultra X9 388H с тактовой частотой до 5,1 ГГц и встроенным графическим адаптером, производительности которого хватит для игры в Cyberpunk 2077 с трассировкой лучей, 14-дюймовым несенсорным OLED-дисплеем с разрешением Full HD или версией с сенсорной панелью с разрешением 2.8К, до 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью до 1 ТБ, корпусом массой 1,1 кг, батареей ёмкостью 71 Втч, двумя портами Thunderbolt 4, а также поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooht 6.0.