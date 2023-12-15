Ноутбук Acer Swift Go 14 с Core Ultra оценен от $1000

Компания Acer объявила о выпуске ноутбука Acer Swift Go 14 на основе новых процессоров Intel Core Ultra 7 155H или Core Ultra 5 125H с видеокартой Intel Arc iGPU. Первая версия оснащается 32 ГБ ОЗУ LPDDR5X и твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ SSD, а второй 16 ГБ оперативной памятью и SSD на 512 ГБ.

Новинка также характеризуется 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2880:1800 пикселей, кадровой частотой 90 Гц, 100% охватом цветового пространства DCI-P3 и сертификацией VESA Display HDR True Black 500, батареей ёмкостью 65 Втч, массой 1,32 кг, толщиной 14,9 мм, веб-камерой с разрешением 1440p, двумя интерфейсами USB Type-a и двумя Thunderbolt 4.0, 3,5-мм аудиогнездом, адаптерами Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4, ридером карт Micro SD. Ноутбук станет доступен для покупки в феврале следующего года по цене от 1000 долларов.