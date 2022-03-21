Ноутбук Acer Swift X с графикой Intel Arc доступен для предзаказа

Сетевые источники сообщают о том, что ноутбук Acer Swift X с графическим ускорителем Intel Arc A370M стал доступен для предварительного заказа. Лэптоп характеризуется 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, чипами Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) (12-ядерный Core i5-1240P и Core i7-1260P), 16 ГБ ОЗУ LPDDR5, твердотельным накопителем NVMe на 1 ТБ старшей модели и на 512 ГБ в младшей, адаптерами Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, а также массой 1,7 кг. Первая модель обойдется в 1300 евро, а вторая – в 1550 евро. Старт продаж ожидается в конце мая. Что до Intel Arc A370M, то перед нами видеокарта начального уровня, которая базируется на графическом чипе DG2-128EU.