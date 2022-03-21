Ноутбук Acer Swift X с графикой Intel Arc доступен для предзаказа

Сетевые источники сообщают о том, что ноутбук Acer Swift X с графическим ускорителем Intel Arc A370M стал доступен для предварительного заказа. Лэптоп характеризуется 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, чипами Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) (12-ядерный Core i5-1240P и Core i7-1260P), 16 ГБ ОЗУ LPDDR5, твердотельным накопителем NVMe на 1 ТБ старшей модели и на 512 ГБ в младшей, адаптерами Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, а также массой 1,7 кг. Первая модель обойдется в 1300 евро, а вторая – в 1550 евро. Старт продаж ожидается в конце мая. Что до Intel Arc A370M, то перед нами видеокарта начального уровня, которая базируется на графическом чипе DG2-128EU.

Комментарии и отзывы Acer Swift X
Представлены ноутбуки LG Gram 16 и 17 с процессорами Intel 1…
Представлены ноутбуки LG Gram 16 и 17 с процессорами Intel 1LG представила обновленные ноутбуки LG Gram 16 и 17, с процессорами Intel 12-го поколения и дополнительно…
Schenker прогнозирует задержки новых ноутбуков из-за нехватк…
Schenker прогнозирует задержки новых ноутбуков из-за нехваткКитай реагирует на новые вспышки нового варианта коронавируса частичными блокировками. Это может еще боль…
Анонсирован новый ноутбук Realme Book Enhanced Edition Air…
Анонсирован новый ноутбук Realme Book Enhanced Edition AirТолько что в Китае был анонсирован новы ноутбук Realme Book Enhanced Edition Air. Как следует из названия…
Ноутбуки Gigabyte Aero 2022 года получат процессоры Intel 12…
Ноутбуки Gigabyte Aero 2022 года получат процессоры Intel 12Gigabyte объявила о выпуске обновленной линейки ноутбуков Aero, которая теперь оснащена новейшим и лучшим…
Realme Book Prime выйдет в апреле…
Realme Book Prime выйдет в апрелеВ прошлом году Realme присоединилась к смарт-ноутбукам с Realme Book, а в начале 2022 года выпустила ноут…
Ноутбук ASUS ROG Strix Scar 15 получил графику NVIDIA GeForc…
Ноутбук ASUS ROG Strix Scar 15 получил графику NVIDIA GeForcКомпания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков обновленными моделями ROG Strix Scar 15 и Scar 17, которые …
В России стартовали продажи ноутбука HONOR MagicBook 16 по ц…
В России стартовали продажи ноутбука HONOR MagicBook 16 по цКомпания HONOR объявила о старте продаж в России ноутбука HONOR MagicBook 16, получивший процессор AMD Ry…
Загадочный ноутбук с AMD Radeon RX 6850M XT и Intel Core i9-…
Загадочный ноутбук с AMD Radeon RX 6850M XT и Intel Core i9-Чипы RDNA2 представленные на процессорах Rembrandt серии Ryzen 6000, показали себя с большим успехом. Теп…
Обзор HONOR MagicBook 15 R5-5500U (BMH-WFQ9HN). Ультрабук для работы и учебыОбзор HONOR MagicBook 15 R5-5500U (BMH-WFQ9HN). Ультрабук для работы и учебы
Обзор ASUS ZenBook 14 UX435EGL. Быстрый ультрабукОбзор ASUS ZenBook 14 UX435EGL. Быстрый ультрабук
Обзор Prestigio Ecliptica 116 C3. Ноутбук-трансформер для учебыОбзор Prestigio Ecliptica 116 C3. Ноутбук-трансформер для учебы
Как продлить жизнь ноутбука: 5 основных правил по уходуКак продлить жизнь ноутбука: 5 основных правил по уходу
Идеи новогодних подарков для владельцев iPhone и MacbookИдеи новогодних подарков для владельцев iPhone и Macbook
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor