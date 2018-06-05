Ноутбук Asus Project Precog получил два экрана и ни одной клавиатуры

Одной из самых любопытных новинок Asus на выставке Computex по праву можно считать ноутбук Project Precog, который получил два дисплея и ни одной физической клавиатуры. Второй дисплей выполняет роль виртуальной клавиатуры. Разработчики хвастаются тем, что Project Precog может работать как планшет, ноутбук или вовсе как цифровая рамка. Отдельно стоит упомянуть возможность расположить экраны вертикально, подключить клавиатуру и работать с двумя мониторами. Еще одной фишкой новинки являются системы искусственного интеллекта, которые оптимизируют работу в зависимости от времени суток и активности пользователя. Также ИИ угадывает, на каком экране пользователей планируете осуществлять ввод, выводя на него виртуальную клавиатуру. В продаже ASUS Project Precog появится в следующем году.