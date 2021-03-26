Ноутбук Chuwi CoreBook Xe получил графику Intel Iris Xe Max

Сетевые источники поделились подробностями о ноутбуке Chuwi CoreBook Xe, который должен появиться в продаже уже в следующем месяце по цене в 600 долларов. Главной особенностью лэптопа станет мобильная дискретная графика Iris Xe Max от Intel, которая была представлена еще прошлой осенью. При этом видеокарта так до сих пор и не появилась ни в одном ноутбуке. Её производительность оценивается на уровне iGPU G7 в чипах Tiger Lake-U.

Chuwi CoreBook Xe также прочат 14-нанометровый 8-ядерный процессор Intel Core i5-10210U с тактовой частотой от 1.6 до 4.2 ГГц, 15,6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD или 2K, 8 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель вместимостью от 256 ГБ до 1 ТБ.