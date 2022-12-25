Ноутбук Chuwi Corebook X4 с Core i3-1215U оценен в $370 Компания Chuwi дала старт китайским продажам ноутбука Corebook X4, который оценен в 345 долларов. Новинка характеризуется восьмиядерным чипом Intel Core i3-1215U с тактовой частотой до 4,4 ГГц и объемом кэш-памяти третьего уровня 10 МБ, 16 ГБ ОЗУ LPDDR5-4800, распаянной на системной плате, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, который можно заменить, воспользовавшись слотом M.2, 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2160:1440 точек и 100% охватом цветовой палитры sRGB, массой 1,36 кг, толщиной 17 мм, цельнометаллическим корпусом, интерфейсами USB-C и USB-A, слотом для карт microSD и батареей ёмкостью 46,2 Втч. Компания Chuwi дала старт китайским продажам ноутбука Corebook X4, который оценен в 345 долларов. Новинка характеризуется восьмиядерным чипом Intel Core i3-1215U с тактовой частотой до 4,4 ГГц и объемом кэш-памяти третьего уровня 10 МБ, 16 ГБ ОЗУ LPDDR5-4800, распаянной на системной плате, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, который можно заменить, воспользовавшись слотом M.2, 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2160:1440 точек и 100% охватом цветовой палитры sRGB, массой 1,36 кг, толщиной 17 мм, цельнометаллическим корпусом, интерфейсами USB-C и USB-A, слотом для карт microSD и батареей ёмкостью 46,2 Втч. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 14:43 . Продукт - Chuwi Corebook X4

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