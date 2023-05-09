Ноутбук Colorful Hidden Star 2023 получил графику RTX 4060 Laptop

Компания Colorful пополнила ассортимент ноутбуков моделью Hidden Star 2023, которая появится в китайской продаже уже 13 мая. Новинка характеризуется новым графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop, 10-ядерным 16-поточным чипом Intel Core i7-12650H или 8-ядерным 12-поточным процессором Core i5-12450H, до 64 ГБ оперативной памяти, твердотельными накопителями, массой 2,3 кг, корпусом толщиной 20 мм, 16-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD или QHD, кадровой частотой 165 Гц, соотношением сторон 16:10 и 100% охватом цветовой палитры sRGB, разъемами USB 2.0 и USB 3.2 Gen 2, 3,5-мм гнездом для наушников, разъемами USB-C и USB-A, интерфейсами Mini DP1.4 и HDMI 2.0, а также портом RJ45. Вариант с Core i5-12450H оценен от 765 долларов, а с Core i7-12650H – от 865 долларов.

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