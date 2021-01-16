Ноутбук Dynabook Satellite Pro L50 оценен в $900

Сетевые источники сообщили о скором начале продаж ноутбука Dynabook Satellite Pro L50, которые ориентирован на бизнес-сегмент. Новинка характеризуется четырехъядерным восьмипоточным чипом Core i7-10510U с тактовой частотой от 1,8 ГГц до 4,9 ГГц (Intel Comet Lake), дискретной графикой NVIDIA GeForce MX250, 15,6-дюймовым экраном с разрешением Full HD, до 16 ГБ оперативной памяти DDR4, твердотельным накопителем NVMe на 512 ГБ, поддержкой Wi-Fi 5 и Bluetooth 4.2, Ethernet-контроллером, интерфейсом HDMI, тремя портами USB Type-A 3.2, разъемом USB Type-C 3.2, 3,5-мм разъемом для наушников, ридером SD-карт, стереофоническими динамиками, батареей ёмкостью 40 Втч, размерами 361:244:19,9 мм, массой 1,7 кг и предустановленной ОС Windows 10 Pro. Цена на ноутбук стартует от 900 долларов.