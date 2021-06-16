Ноутбук Dynabook Tecra A40-J построен на чипах Core 11-го поколения

Сетевые источники сообщают о выходе двух бизнес-ноутбуков под брендом Dynabook: Tecra A40-J и Tecra A50-J, которые построены на процессорах Intel Core одиннадцатого поколения. Tecra A40-J оснащается 14-дюймовым экраном с разрешением 1366:768 пикселей и 1920:1080 пикселей, корпусом толщиной 18,9 мм, массой 1,45 кг, повышенной прочностью в соответствии со стандартом MIL-STD-810H, клавиатурой с защитой от пролитой жидкости, до 32 ГБ ОЗУ DDR4-3200, твердотельным накопителем ёмкостью до 1 ТБ, модулем Wi-Fi 6, сетевым Ethernet-контроллером, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, двумя портами USB Type-A 3.2, интерфейсом HDMI 2.0, HD-камерой, стереодинамиками с поддержкой DTS и поддержкой быстрой зарядки. Tecra A50-J отличается лишь 15,6-дюймовым дисплеем и корпусом толщиной 19,9 мм и массой 1,65 кг.

Комментарии и отзывы Dynabook Tecra A40-J
Lenovo YOGA Pad Pro имеет уникальные фун...
Lenovo — одно из оставшихся громких имен на рынке Android-планшетов, ведь большинство брендов уже давно у...
Honor 50 Pro+ получит 120-Гц дисплей...
Сетевые источники поделились подробностями о флагманских смартфонах серии Honor 50, выход которой ожидает...
Планшет Lenovo Tab M10 получит поддержку...
В базе данных Google Play Console и бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о планшете с кодовым наимен...
ASUS ZenFone 7/7 Pro получит стабильное ...
Компания ASUS выпустила стабильную версию обновления для своих смартфонов ZenFone 7 и 7 Pro. ...
Xiaomi представила подставку для беспров...
Китайская компания представила несколько новых решений для беспроводной зарядки, в которых были представл...
Новый планшет Xiaomi получат поддержку к...
Китайская компания Xiaomi готовится выпустить на рынок свои новые планшеты после долго застоя. Теперь поя...
Motorola планирует выпустить смартфоны M...
Компания Motorola планирует выпустить смартфоны Moto G40 Fusion и Moto G60. Оба телефона будут оснащены д...
Представлен робот-пылесос Midea M7 Pro...
Midea Group, китайская компания из списка Fortune Global 500 и один из крупнейших производителей роботов ...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor