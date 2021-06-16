Ноутбук Dynabook Tecra A40-J построен на чипах Core 11-го поколения

Сетевые источники сообщают о выходе двух бизнес-ноутбуков под брендом Dynabook: Tecra A40-J и Tecra A50-J, которые построены на процессорах Intel Core одиннадцатого поколения. Tecra A40-J оснащается 14-дюймовым экраном с разрешением 1366:768 пикселей и 1920:1080 пикселей, корпусом толщиной 18,9 мм, массой 1,45 кг, повышенной прочностью в соответствии со стандартом MIL-STD-810H, клавиатурой с защитой от пролитой жидкости, до 32 ГБ ОЗУ DDR4-3200, твердотельным накопителем ёмкостью до 1 ТБ, модулем Wi-Fi 6, сетевым Ethernet-контроллером, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, двумя портами USB Type-A 3.2, интерфейсом HDMI 2.0, HD-камерой, стереодинамиками с поддержкой DTS и поддержкой быстрой зарядки. Tecra A50-J отличается лишь 15,6-дюймовым дисплеем и корпусом толщиной 19,9 мм и массой 1,65 кг.