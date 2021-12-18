Ноутбук Eurocom Nightsky ARX315 оценен в $2100

Компания Eurocom представила мощный ноутбук Nightsky ARX315, который оснащается настольным чипом AMD Ryzen 5000. Базовая конфигурация оснащается восьмиядерным процессором Ryzen 7 5800X, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3070 и 16 ГБ ОЗУ, а её цена составляет 2100 долларов. Если доплатить 583 долларов, то можно получить 16-ядерный чип Ryzen 9 5950X, еще за 1000 долларов – 64 ГБ оперативной памяти, а за SSD Sabrent Rocket Q на 8 ТБ придется доплатить 3333 доллара.

Также отметим массу базовой версии в 2,6 кг и IPS-дисплей производства Sharp с разрешением Full HD, частотой обновления 240 Гц и 100-процентным охватом цветовой палитры sRGB.

Комментарии и отзывы Eurocom Nightsky ARX315
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