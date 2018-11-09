Ноутбук Eurocom Tornado F7W получил Core i9-9900K и до 128 ГБ ОЗУ

Компания Eurocom представила мощнейший ноутбук Tornado F7W, главной особенностью которого стал процессор Core i9-9900K. Новинку можно оснастить и другим CPU вплоть до Core i7-8700 и Xeon E-2186G, графикой от Quadro P3000 до Quadro P5200, от 16 до 128 ГБ оперативной памяти, тремя SSD формата M.2, двумя 2,5 дюймовыми накопителями, 17,3-дюймовый TN-дисплеем разрешением Full HD с кадровой частотой 120 Гц, или IPS-панелью разрешением 4K UHD с кадровой частотой 60 Гц, интерфейсами USB-C с поддержкой Thunderbolt 3, USB 3.1 (x5), Mini-DisplayPort, HDMI 2.0, S/PDIF, RJ45, кардридером, аудиоразъёмами, сканером отпечатков пальцев и модулем TPM 2.0. Габариты ноутбука равны 428:314:51 мм, а масса – от 4,14 кг. Цена составляет от 3500 до 19 500 долларов.