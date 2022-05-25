Ноутбук HP Pavilion x360 14 оценен в 600 долларов

Компания HP пополнила ассортимент ноутбуков 14-дюймовой моделью Pavilion x360 14, которая основана на чипах Intel Core двенадцатого поколения. Новинку оснастили 10-ядерными процессорами Core i7-1255U и Core i5-1235U, а также 6-ядерным Core i3-1215U, IPS-экраном с возможностью раскрытия на 360 градусов, разрешением 1920:1080 пикселей, яркостью 250 кд/м2 и 45% охватом цветовой палитры NTSC, 8 или 16 ГБ ОЗУ DDR4-3200, распаянной на плате, твердотельным накопителем M.2 PCIe 4.0 на 512 ГБ или M.2 PCIe 3.0 на 256, 512 ГБ или 1 ТБ, интерфейсами HDMI 2.1 и USB 3.2 Gen 2 Type-C (10 Гбит/с), двумя портами USB Type-A, 3,5-мм гнездом, слотом для карт Micro SD и слотом для SIM-карт формата nano-SIM (опция), адаптерами Wi-Fi 6/6E и Bluetooth 5.2, модемом 5G в качестве опции, динамиками Bang & Olufsen, батареей на 43 Втч, 45 или 65-Вт зарядкой, электронным пером HP MPP 2.0 Tilt Pen, массой 1,35 кг и габаритами 322:210:18,8 мм. Цена базовой версии составляет 600 долларов.

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