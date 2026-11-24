Ноутбук HUAWEI MateBook Fold S оценили в 2250 долларов

Компания HUAWEI пополнила ассортимент ноутбуков моделью MateBook Fold S, главной особенностью которой стала 14,7-дюймовая складная сенсорная OLED-матрица с разрешением 3240:2160 точек. В сложенном видео рабочая часть экрана составит 10,2 дюйма с разрешением 2160:1620 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1600 нит и сертификацией TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0.

Новинка также характеризуется дополнительным 3,5-дюймовым OLED-экраном с разрешением 980:980 точек, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 2500 нит, более устойчивым шарниром Tian Gong с цельным титановым валом, фирменной платформой Kirin XE90, системой охлаждения с тихим вентилятором с усиленными лопастями, 50-Мп основной и 12-Мп фронтальной камерами, корпусом 639 граммов и толщиной в разложенном виде 6,49 мм, поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0, батарее ёмкостью 46 Втч, четырьмя динамиками суммарной мощностью 6 Вт, двумя разъемами USB-C с поддержкой USB 3.2 Gen 1 и DisplayPort, а также предустановленной ОС HarmonyOS 7.0. Цена базовой конфигурации с 16/256 ГБ памяти и клавиатурой составляет эквивалент 2250 долларов.