Ноутбук Hiper G16 с GeForce RTX 3070 вышел в России

Компания Hiper дала старт российским продажам игрового ноутбука Hiper G16, который оценен от 132690 рублей. Новинку оснастили металлическим корпусом с подсветкой на крышке, клавиатурой с подсветкой, 16-дюймовым матовым IPS-экраном с разрешением FHD и кадровой частотой 144 Гц, чипами Intel Core i5 и i7, 16 или 32 ГБ ОЗУ, твердотельным накопителем вместимость 512 ГБ, 1 ТБ или 2 ТБ, 64 ГБ оперативной памяти, дополнительными слотами PCEI M.2 и SATA 2.5, графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 3070, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, интерфейсом HDMI, три портами USB-A и одним USB-C, двумя Mini DisplayPort, двумя 3,5-мм гнездами, предустановленной ОС Windows 11 Professional и версиями без ОС.