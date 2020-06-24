Ноутбук Honor MagicBook 14 оценен в 600 евро

Бренд Honor представил в Европе ноутбук MagicBook 14, который появится в продаже 6 июля по цене в 600 евро. Новинка оснащается алюминиевым корпусом массой 1,38 кг и толщиной 15,9 мм, 14-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей и соотношением сторон 16:9, процессором AMD Ryzen 5 3500U, графическим ускорителем Radeon Vega 8, 8 ГБ двухканальной оперативной памяти DDR4 и твердотельным накопителем NVMe PCIe на 256 ГБ, двумя разъемами USB-A (USB 3.0 и USB 2.0), портом USB-C, 3,5 мм разъемом для наушников, клавиатурой с подсветкой, аккумулятором ёмкостью 56 Втч, сканером отпечатков пальцев и поддержкой технологии Magic-link 2.0 для быстрой передачи файлов между устройствами.