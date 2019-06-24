Ноутбук Honor MagicBook Pro получит 16-дюймовый экран

Известный искатель утечек Эван Бласс поделился эскизом и подробностями о новом ноутбуке Honor, который пока имеет рабочее название MagicBook Pro. Устройству прочат 16,1-дюймовый дисплей, процессор Intel Core i5-8265U, дискретный графический ускоритель NVIDIA GeForce MX250, 8 ГБ оперативной памяти, SSD на 512 ГБ, большую сенсорную панель, выдвижную фронтальную камеру, громкоговорители по бокам от клавиатуры, а также поддержку фирменной технологии Huawei для быстрого обмена файлами между ноутбуком и смартфоном. Дата выхода и цена ноутбука пока не сообщаются.