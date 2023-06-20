Ноутбук Honor MagicBook X 16 2023 появился в продаже

Компания Honor дала старт европейским продажам ноутбука MagicBook X 16 2023, который оценен в 700 фунтов стерлингов. Новинка характеризуется 8-ядерным 12-поточным процессором Intel Core i5-12450H с тактовой частотой до 4,4 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, дополнительным слотом M.2, 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920:1200 пикселей, 100% охватом цветового пространства RGB и яркостью 300 нит, алюминиевым корпусом толщиной 17,9 мм, массой 1,75 кг, аккумулятором ёмкостью 60 Втч, двумя интерфейсами USB-A, по одному USB-C и HDMI, 3,5-мм гнездом для наушников и сканером отпечатков пальцев в кнопке включения.