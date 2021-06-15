Ноутбук Honor MagicBook X вышел в России

Компания Honor дала старт российским продажам ноутбука Honor MagicBook X, который будет доступен со скидкой до 5 июля. Honor MagicBook X 14 с чипом Intel Core i3-10110U, 8 ГБ оперативной памяти и SSD вместимостью 256 ГБ обойдется в 46 тысяч рублей, Honor MagicBook X 15 с Core i3-10110U, 8 ГБ ОЗУ и SSD на 256 ГБ – 48500 рублей, а с Core i5-10210U, 8 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ – 55 тысяч рублей.

Новинки также оснащаются 14 или 15,6-дюймовыми дисплеями с разрешением Full HD, аккумуляторами ёмкостью 56 Втч и 42 Втч, дактилоскопическим сенсором в кнопке включения, металлическим корпусом и адаптером питания мощностью 65 Вт.
Комментарии и отзывы Honor MagicBook X
TEAMGROUP выпускает твердотельный накопи...
TEAMGROUP представила твердотельный накопитель T-FORCE CARDEA A440 построенный на высокоскоростном интерф...
Первые изображения Samsung Galaxy Book P...
Ближайшее время Samsung выпустит Galaxy Book Pro. Теперь в сети появились живые изображения будущего ноут...
Microsoft заявила о прекращении поддержк...
Все пользователи Windows знают, что поддержка последней версии операционной системы Windows в конечном ит...
Как выбрать аксессуары для Honor Watch M...
Многие думают, что выбрать ...
Игровой смартфон Redmi K40 получит две в...
Компания Redmi опубликовала два новых рендера, посвященных геймерскому смартфону Redmi K40. На этот раз н...
Xiaomi Mi 10S подешевел в Китае...
Магазин Jingdong Mall снизил цену на смартфон Xiaomi Mi 10S, который является улучшенной версией флагмана...
Motorola Moto G 5G Plus получил обновлен...
Компания Motorola после обновления флагманских устройств до Android 11, теперь же компания выпустила обно...
Характеристики Xiaomi Mi MIX 4 попали в ...
В феврале генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь подтвердил, что в этом году компания выпустит новый смарт...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor