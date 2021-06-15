Ноутбук Honor MagicBook X вышел в России

Компания Honor дала старт российским продажам ноутбука Honor MagicBook X, который будет доступен со скидкой до 5 июля. Honor MagicBook X 14 с чипом Intel Core i3-10110U, 8 ГБ оперативной памяти и SSD вместимостью 256 ГБ обойдется в 46 тысяч рублей, Honor MagicBook X 15 с Core i3-10110U, 8 ГБ ОЗУ и SSD на 256 ГБ – 48500 рублей, а с Core i5-10210U, 8 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ – 55 тысяч рублей.

Новинки также оснащаются 14 или 15,6-дюймовыми дисплеями с разрешением Full HD, аккумуляторами ёмкостью 56 Втч и 42 Втч, дактилоскопическим сенсором в кнопке включения, металлическим корпусом и адаптером питания мощностью 65 Вт.