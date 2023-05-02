Ноутбук Honor MagicBook Z3 получил 2,2K-экран Компания Honor пополнила ассортимент ноутбуков моделью Honor MagicBook Z3 14, которая, как утверждают источники, появится в китайской продаже по цене от 750 долларов. Новинку оснастили 8-ядерным 12-поточным чипом Intel Core i5-12450H, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4x 4266 МГц, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ или 1 ТБ PCIe NVMe SSD, 14-дюймовым матовым IPS-дисплеем с разрешением 2240:1400 (формат 2,2K), соотношением сторон 16:10, 100-процентным охватом цветового пространства sRGB и максимальной яркостью 300 нит, алюминиевым корпусом толщиной 15,9 мм, массой 1,34 кг, батареей ёмкостью 60 Втч, поддержкой 65-Вт зарядки, разъемами USB-C и USB-A 3.2 Gen1, портом Mini RJ45, интерфейсом HDMI и 3,5-мм аудиогнездом. Компания Honor пополнила ассортимент ноутбуков моделью Honor MagicBook Z3 14, которая, как утверждают источники, появится в китайской продаже по цене от 750 долларов. Новинку оснастили 8-ядерным 12-поточным чипом Intel Core i5-12450H, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4x 4266 МГц, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ или 1 ТБ PCIe NVMe SSD, 14-дюймовым матовым IPS-дисплеем с разрешением 2240:1400 (формат 2,2K), соотношением сторон 16:10, 100-процентным охватом цветового пространства sRGB и максимальной яркостью 300 нит, алюминиевым корпусом толщиной 15,9 мм, массой 1,34 кг, батареей ёмкостью 60 Втч, поддержкой 65-Вт зарядки, разъемами USB-C и USB-A 3.2 Gen1, портом Mini RJ45, интерфейсом HDMI и 3,5-мм аудиогнездом. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 21:51 . Продукт - Honor MagicBook Z3

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