Ноутбук Huawei MateBook 13 получил CPU Intel 8-го поколения

Компания Huawei пополнила ассортимент ноутбуков моделью MateBook 13, одной из особенностью которой стала поддержка технологии Huawei Share 3.0. Как заявляет производитель, Huawei Share 3.0 позволяет передать со смартфона на ноутбук до 1000 фотографий за 2 секунды. Функция основана на NFC и работает со смартфонами Huawei с модулями NFC и прошивкой EMUI 9.0.

Новинку также оснастили 13-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2160:1440 пикселей, процессорами Intel Core i7-8565U (Whiskey Lake), Core i5-8265U и i7-8560U восьмого поколения, интегрированным графическим ускорителем UHD620 или видеокартой NVIDIA MX150, 8 ГБ оперативной памяти, накопителем на 256 ГБ, аккумулятором 42 Втч, сканером отпечатков пальцев, двумя разъемами USB Type-C и 3,5 мм аудиоразъемом. Толщина ноутбука равна 14,9 мм, а масса – 1,28 кг. Старт продаж намечен на декабрь, а вот цена пока не сообщается.