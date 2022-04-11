Ноутбук Huawei MateBook 14 Non-Touchscreen Edition оценен в $850

Компания Huawei пополнила ассортимент ноутбуков моделью MateBook 14 Non-Touchscreen Edition, которая отличается от ранее вышедшей модели не только несенсорным дисплеем, но и другими характеристиками. Новинку оснастили 14-дюймовым экраном с разрешением 2160:1440 точек, 100% охватом цветового пространства sRGB, соотношением сторон 3:2, чипом Intel Core i5-1135G7 одиннадцатого поколения, 16 ГБ ОЗУ, твердотельным накопителем на 512 ГБ, предустановленной ОС Windows 11, дактилоскопическим сенсором в кнопке включения, одним интерфейсом USB-C и двумя USB 3.2 Gen1, 3,5-мм гнездом для наушников, аккумулятором ёмкостью 56 Втч, поддержкой проводной зарядки мощностью 65 Вт. Ноутбук появится в китайской продаже 17 апреля по цене в 850 долларов.