Ноутбук Huawei MateBook 14s оценен в 120 тысяч рублей

Компания Huawei дала старт российским продажам ноутбука MateBook 14s, который оценен в 120 тысяч рублей за версию с чипом Intel Core i7-11370H 11-го поколения, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ, а также 130 тысяч рублей с SSD на 1 ТБ. Напомним, что новинка оснащается 14,2-дюймовым сенсорным LTPS-дисплеем с 2520:1680 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, металлическим корпусом с габаритами 313,82:229,76:16,7 мм и массой 1,43 кг, батареей ёмкостью 60 Втч, дактилоскопом в кнопке включения, поддержкой Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, интерфейсами USB 3.2 Gen1 и HDMI, двумя разъемами USB Type-C, 3,5-аудиогнездом и комплектным адаптером питания мощностью 90 Вт.