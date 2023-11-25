Ноутбук Huawei MateBook D 16 2024 готов к выходу

Компания Huawei раскрыла дату выхода нового поколения ноутбука MateBook D 16. Лэптоп будет представлен уже 28 ноября. По данным китайских источников, новинка унаследует от предыдущего поколения не только дизайн, но и чип Intel Core i9 тринадцатого поколения. При этом, корпус станет тоньше, останется лишь один разъем Type-C вместо двух, а батарею ёмкостью 60 Втч заменят элементом питания на 56 Втч.

Напомним, что MateBook D 16 2023 оснащается процессорами Intel Core i7-13700H и Core i9-13900H, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920:1200 пикселей, поддержкой 65-Вт проводной зарядки и металлическим корпусом.
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