Ноутбук Huawei MateBook Pro S показали на фото

Компания Huawei опубликовала фото и подробности о ноутбуке MateBook Pro S, полноценная презентация которого состоится 5 августа. Итак, аппарат получит новенький фирменный процессор Kirin XE90, корпус массой всего 798 граммов, 14-дюймовый дисплей, сдвоенную основную камеру, фронтальную камеру, 16 ГБ или 32 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель вместимостью от 512 ГБ, два интерфейса USB-C и пять расцветок.

Напомним, что в апреле был выпущен ноутбук HUAWEI MateBook 14 HarmonyOS Edition с фирменной HarmonyOS 6.1, 14,2-дюймовым сенсорным OLED-экраном с разрешением 2880:1920 точек, соотношением сторон 3:2, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 600 нит, поддержкой до 10 одновременных касаний и совместимостью с фирменным стилусом M-Pen 3, фирменным 10-ядерным процессором Kirin X90, до 32 ГБ ОЗУ, SSD объемом до 1 ТБ, системой охлаждения с двумя вентиляторами, батареей ёмкостью 70 Втч, а также корпусом толщиной 14,5 мм и массой 1,33 кг.