Ноутбук Huawei MateBook X Pro оценен в 100 тысяч рублей

2018-09-14, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Huawei MateBook X Pro ; [92]
Компания Huawei начала принимать предварительные заказы на «безрамочный» ноутбук Huawei MateBook X Pro, который был представлен еще на февральской выставке MWC 2018. Новинку оснастили металлическим корпусом толщиной 14,6 мм, 13,9-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 3K (3000:2000 пикселей), процессором Intel Core i5 8250 восьмого поколения, 8 ГБ оперативной памяти, дискретной видеокартой Nvidia GeForce MX150 с 2 ГБ видеопамяти, аккумулятором емкостью 57,4 Втч, аудиосистемой Dolby Atmos, а также сканером отпечатков пальцев, встроенным в кнопку включения. Цена ноутбука составляет 99 990 рублей. Старт продаж намечен на 21 сентября.


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