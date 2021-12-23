Ноутбук Huawei MateBook X Pro оценен в $1500

Компания Huawei пополнила ассортимент ноутбуков флагманской моделью MateBook X Pro, старт продаж которой намечен на 6 января. Новинку оснастили 14,2-дюймовым экраном с разрешением 3120:2080 пикселей, частотой обновления 90 Гц, яркостью 500 кд/кв.м и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, корпусом толщиной 15,5 мм, массой 1,38 кг, веб-камерой, системой охлаждения с двумя кулерами и медной пластиной с тепловыми трубками, чувствительной к силе нажатия сенсорной панелью управления, шестью громкоговорителями и комплектным блоком питания мощностью 90 Вт.

Версия с чипом Inter Core i5 (предположительно Alder Lake), 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ оценена в 1490 долларов, с Core i7, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ – 1645 долларов, а Core i7, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ – 1960 долларов.

Комментарии и отзывы Huawei MateBook X Pro
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