Ноутбук Huawei Matebook X Pro 2022 появился в продаже

Компания Huawei выпустила в китайскую продажу ноутбук Matebook X Pro 2022, премьера которого состоялась неделю назад. Конфигурация с процессором Core i5 и SSD на 512 ГБ оценена в 1330 долларов, с Core i7 и SSD на 512 ГБ – 1480 долларов, а версия с Core i7 и SSD вместимостью 1 ТБ – 1630 долларов.

Напомним, что новинка оснащается чипами Intel Core i5-1240P и Core i7-1260P, алюминиевым корпусом толщиной 15,5 мм, массой 1,38 кг, 14,2-дюймовым IPS-экраном с разрешением 3120:2080 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и 96% охватом цветового пространства DCI-P3, веб-камерой с ИК-подсветкой, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5-5200 МГц, накопителем SSD M.2 NVMe до 1 ТБ, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, шестью динамиками, аккумулятором ёмкостью 60 Втч, двумя разъемами USB-C с интерфейсом Thunderbolt и двумя стандартными USB-C, а также комплектной зарядкой мощностью 90 Вт.