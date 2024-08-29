Ноутбук Infinix INBOOK Y3 Plus поступил в продажу в России

Компания Infinix объявила о старте продаж своего нового ноутбука Infinix INBOOK Y3 Plus, который доступен в версиях на базе процессоров Intel и AMD. INBOOK Y3 Plus отличается тонким корпусом (17,95 мм) и легким весом (1,65 кг), изготовленным из алюминиевого сплава. 15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920x1080) и частотой обновления 60 Гц обеспечивает качественную цветопередачу (60% NTSC) и яркие впечатления от видеоконтента.

Для быстрого интернет-соединения ноутбук оснащен Wi-Fi 6. Батарея емкостью 50 Вт*ч обеспечивает до 10 часов работы в режиме просмотра веб-страниц. INBOOK Y3 Plus доступен в комплектациях с различным объемом оперативной памяти (8 или 16 Гб) и встроенным SSD-накопителем (256 или 512 Гб). Для подключения периферии ноутбук оснащен двумя портами USB-A, двумя USB-C и HDMI.

Ноутбук INBOOK Y3 Plus предназначен для активного повседневного использования. Минималистичный дизайн и прочный корпус из алюминиевого сплава придают устройству привлекательный внешний вид. Встроенные динамики обеспечивают качественный звук для проведения онлайн-встреч.

Цены на Infinix INBOOK Y3 Plus в России:

  • i3 1215U 8/256 Гб – 39 990 ₽ (DOS), 42 990 ₽ (WIN)
  • i3 1215U 16/512 Гб – 49 990 ₽ (46 990 ₽ до 15.09.2024)
  • i5 1235U 16/512 Гб – 45 990 ₽ (DOS), 49 990 ₽ (WIN)
  • R5 5550U 16/512 Гб – 49 990 ₽ (38 990 ₽ до 15.09.2024)
  • R7 5700U 16/512 Гб – 52 990 ₽

    • Ноутбук Redmi Book 16 2024 подешевел до 420 долларов …
    Компания Xiaomi снизила цену на ноутбук Redmi Book 16 2024 года, который изначально стоил в Китае эквивал…
    Представлен ноутбук Lenovo ThinkBook SE 2024 на Core i5-1342…
    Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinkBook SE 2024, которая основана на 8-ядерном …
    Игровой ноутбук Red Magic Titan 16 Pro готов к выходу…
    Компания ZTE объявила о скором релизе игрового ноутбука Red Magic Titan 16 Pro, который, как предполагает…
    Red Magic представила игровой ноутбук Titan 16 Pro Eclipse…
    В прошлом месяце компания Red Magic официально представила на китайском рынке геймерский ноутбук под назв…
    Huawei MateBook X Pro 2024 появился в российской продаже …
    Компания Huawei дала старт российским продажам ноутбука MateBook X Pro 2024, который позиционируется как …
    Бизнес-ноутбук Acer TravelMate P6 14 от 1430 долларов …
    Компания Acer пополнила ассортимент бизнес-ноутбуков моделью TravelMate P6 14, которая основана на процес…
    ZTE представила игровой ноутбук Red Magic Titan 16 Pro…
    Достаточно известная китайская компания Nubia, дочерний бренд гиганта ZTE, сегодня представила новый игро…
    Представлены новые ноутбуки ASUS VivoBook S14 и S15…
    Компания ASUS представила обновленные ноутбуки VivoBook S14 и VivoBook S15, которые могут похвастаться от…
    Доступный гейминг в каждый дом. Обзор Thunderobot 911S Core DДоступный гейминг в каждый дом. Обзор Thunderobot 911S Core D
    Тонкий, легкий и компактный. Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024Тонкий, легкий и компактный. Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024
    Волк в овечьей шкуре. Обзор HUAWEI MateBook D16 2024Волк в овечьей шкуре. Обзор HUAWEI MateBook D16 2024
    Компактный ноутбук с OLED-экраном. Обзор Huawei MateBook 14 2024Компактный ноутбук с OLED-экраном. Обзор Huawei MateBook 14 2024
    МегаОбзор
    ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
    2006-2024
    © MegaObzor