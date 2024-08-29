Ноутбук Infinix INBOOK Y3 Plus поступил в продажу в России

Компания Infinix объявила о старте продаж своего нового ноутбука Infinix INBOOK Y3 Plus, который доступен в версиях на базе процессоров Intel и AMD. INBOOK Y3 Plus отличается тонким корпусом (17,95 мм) и легким весом (1,65 кг), изготовленным из алюминиевого сплава. 15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920x1080) и частотой обновления 60 Гц обеспечивает качественную цветопередачу (60% NTSC) и яркие впечатления от видеоконтента.

Цены на Infinix INBOOK Y3 Plus в России:

i3 1215U 8/256 Гб – 39 990 ₽ (DOS), 42 990 ₽ (WIN)

i3 1215U 16/512 Гб – 49 990 ₽ (46 990 ₽ до 15.09.2024)

i5 1235U 16/512 Гб – 45 990 ₽ (DOS), 49 990 ₽ (WIN)

R5 5550U 16/512 Гб – 49 990 ₽ (38 990 ₽ до 15.09.2024)

R7 5700U 16/512 Гб – 52 990 ₽

Для быстрого интернет-соединения ноутбук оснащен Wi-Fi 6. Батарея емкостью 50 Вт*ч обеспечивает до 10 часов работы в режиме просмотра веб-страниц. INBOOK Y3 Plus доступен в комплектациях с различным объемом оперативной памяти (8 или 16 Гб) и встроенным SSD-накопителем (256 или 512 Гб). Для подключения периферии ноутбук оснащен двумя портами USB-A, двумя USB-C и HDMI.Ноутбук INBOOK Y3 Plus предназначен для активного повседневного использования. Минималистичный дизайн и прочный корпус из алюминиевого сплава придают устройству привлекательный внешний вид. Встроенные динамики обеспечивают качественный звук для проведения онлайн-встреч.