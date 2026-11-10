Ноутбук Infinix XBook 14 Neo оценили в 540 долларов

Компания Infinix пополнила ассортимент ноутбуков моделью XBook 14 Neo, которая базируется на процессорах Intel Core i3-1315U или Core i5-1335U. Новинка также характеризуется 14-дюймовым дисплеем IPS с разрешением 1920:1200 точек, соотношением сторон 16:10, максимальной яркостью 300 нит, 45% покрытием цветовой палитры NTSC и углом обзора 178 градусов, 8 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4, твердотельным накопителем M.2 вместимостью 256 или 512 ГБ, системой охлаждения IceStorm 4.0, батареей ёмкостью 55 Втч, временем автономной работы до 13 часов, поддержкой 65-Вт зарядки через USB-C PD мощностью 65 Вт, одним полнофоункциональным разъемом USB-C и одним портом USB-C только для передачи данных, двумя разъемами USB 3.2 Gen 1 и одним USB 2.0, интерфейсом HDMI, 3,5-мм аудиогнездом, а также корпусом с верхней крышкой из алюминиевого сплава и низом из углеродного волокна массой 1,2 кг и толщиной 17,4 мм, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, клавиатурой с подсветкой и двойными динамиками с DTS. Ноутбук оценен на дебютном малазийском рынке от 540 до 660 долларов.

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