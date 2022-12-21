Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 Pro получил графику GeForce RTX 4050

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью IdeaPad 5 Pro восьмого поколения, который получил процессор AMD и графический адаптер NVIDIA, которые ещё не были представлены официально. Речь идет о процессорах Ryzen 5 7535HS, Ryzen 5 7460HS, Ryzen 7 7735HS и Ryzen 7 7840HS. Что до видеокарты, то их будет две: RTX 3050 и RTX 4050. Предполагается, что их представят на грядущей выставке CES 2023.

Из остальных характеристик ноутбука отметим 16-дюймовый IPS-экран с кадровой частотой 120 Гц и разрешением 2560:1600 точек, 16 или 32 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель вместимостью 512 ГБ или 1 ТБ.