Ноутбук Lenovo IdeaPad Pro 5i получил Core Ultra X9 Series 3

Компания Lenovo объявила о выпуске ноутбука IdeaPad Pro 5i, который построен на процессорах Intel Core Ultra X9 Series 3 вплоть до производительного Core Ultra X9 388H. Новинка также характеризуется дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5060, до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, 16-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2880:1800 точек, 100-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3 и сертификацией DisplayHDR TrueBlack 1000, батареей ёмкостью до 99 Втч, двумя слотами для твердотельного накопителя, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.4 и WiFi 7, двумя портами USB 3.2 Type-A, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, разъемом HDMI 2.1, ридером карт памяти SD и 3,5-мм аудиоразъёмом. Цены и дата начала продаж ноутбука будут объявлены позже.

Framework повышает цены из-за роста стоимости ОЗУ…
Компания Framework сообщила, что собирается поднять цены на оперативную память, однако это подорожание не…
Представлен ноутбук GIGABYTE GAMING A16 PRO…
Компания GIGABYTE пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью GAMING A16 PRO, которая основана на д…
Представлен ноутбук HONOR Notebook X16 Ryzen Edition 2026…
Компания HONOR пополнила ассортимент ноутбуков моделью Notebook X16 Ryzen Edition 2026, которая основана …
HP OmniBook X Flip 16 на Ultra 7 355 засветился на Walmart…
В магазине Walmart обнаружились первые ноутбуке на основе чипов Intel Core Ultra 300 линейки Panther Lake…
Ноутбук ASUS Zenbook DUO UX8407 получил два экрана …
Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью Zenbook DUO (2026) UX8407, которая основана на чипа…
Samsung представит XR-шлем 21 октября…
Компания Samsung, наконец, готовится раскрыть больше подробностей о своём шлеме смешанной реальности Proj…
Представлен игровой ноутбук ASUS TUF Gaming A14 FA401GM…
Компания ASUS пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделями TUF Gaming A14 FA401GM и A14 FA401EA, кото…
Работа, игра, отдых: универсальный ноутбук как центр цифрово…
Современный ноутбук — э…
Обзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбукаОбзор Thermaltake Massive Extreme. Тесты охлаждающей подставки для игрового ноутбука
Flydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбукFlydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбук
Обзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600HОбзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600H
Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050
AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor