Ноутбук Lenovo IdeaPad Pro 5i получил Core Ultra X9 Series 3

Компания Lenovo объявила о выпуске ноутбука IdeaPad Pro 5i, который построен на процессорах Intel Core Ultra X9 Series 3 вплоть до производительного Core Ultra X9 388H. Новинка также характеризуется дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5060, до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, 16-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2880:1800 точек, 100-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3 и сертификацией DisplayHDR TrueBlack 1000, батареей ёмкостью до 99 Втч, двумя слотами для твердотельного накопителя, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.4 и WiFi 7, двумя портами USB 3.2 Type-A, двумя интерфейсами Thunderbolt 4, разъемом HDMI 2.1, ридером карт памяти SD и 3,5-мм аудиоразъёмом. Цены и дата начала продаж ноутбука будут объявлены позже.