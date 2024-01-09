Ноутбук Lenovo Legion 9i Gen 9 получил CPU Core i9-14900HX

Компания Lenovo объявила о выпуске флагманского игрового ноутбука Legion 9i Gen 9, который обойдется от 4400 долларов. Новинку оснастили чипами Intel Core четырнадцатого поколения вплоть до 24-ядерного Core i9-14900HX, графическими адаптерами NVIDIA вплоть до GeForce RTX 4090, до 64 ГБ оперативной памяти DDR5-5600, твердотельным накопителем PCIe вместимостью до 2 ТБ, 16-дюймовым экраном Mini LED с разрешением 3200:2000 пикселей, кадровой частотой 165 Гц, временем отклика 3 мс, яркостью до 1200 нит, 100% охватом цветового пространства DCI-P3 и Adobe RGB, поддержкой NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync и Dolby Vision, сертификацией VESA DisplayHDR 1000, двумя интерфейсами Thunderbolt 4.0, одним портом USB 3.2 Gen2 Type-C и двумя USB 3.2 Gen1 Type-A, разъемом HDMI 2.1, портом Ethernet RJ45, слотом для карт micro SD, 3,5-мм гнездом для наушников, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 7, аккумулятором ёмкостью 99,99 Втч и поддержкой зарядки мощностью 330 Вт.