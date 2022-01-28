Ноутбук Lenovo Legion Y7000P 2022 получит графику GeForce RTX 3050 Ti

Компания Lenovo раскрыла некоторые особенности ноутбука Legion Y7000P 2022, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит экран с разрешением Quad HD, соотношением сторон 16:9 и кадровой частотой 165 Гц, толщину корпуса 19,9 мм, два интерфейса USB Type-C, чип с показателем TDP до 135 Вт, дискретную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, а также продвинутую систему охлаждения с 10-мм тепловой трубкой и кулером.

Предполагается, что вместе с ноутбуком на грядущей презентации покажут и геймерский смартфон Legion Y90 с 6,9-дюймовым экраном, топовой платформой Snapdragon 8 Gen 1, до 16 ГБ ОЗУ и до 512 ГБ встроенной памяти.