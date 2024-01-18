Ноутбук Lenovo ThinkBook 16+ 2024 Core Edition оценили в $745

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinkBook 16+ 2024 Core Edition, которая основана на процессорах Intel Core Ultra 7 155H или Core Ultra 5 125H. Новинка также характеризуется 16-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 пикселей (формат 2,5K), кадровой частотой 120 Гц, 100% охватом цветовой палитры sRGB и сертификацией TÜV Rheinland о низком уровне синего света, 16 ГБ или 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600, твердотельным накопителем M.2 NVMe PCIe 4.0 вместимостью до 1 ТБ, графическим адаптером NVIDIA RTX 4050 и RTX 4060 в качестве опции, корпусом толщиной 1,69 см и массой 1,9 кг, батареей ёмкостью 83 Втч, интерфейсами Thunderbolt 4, USB 2.0 и HDMI, портом RJ-45, 3,5-мм разъемом для наушников и слотом для карты памяти SD. Цена ноутбука на родном для производителя китайском рынке стартует от 745 долларов.