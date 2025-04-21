Ноутбук Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 получит Ryzen AI 9 HX Pro 370

В сети появились подробности о ноутбуке Lenovo ThinkPad P14s Gen 6, который будет основан на 12-ядерном чипе AMD Ryzen AI 9 HX Pro 370 с тактовой частотой до 5,1 ГГц (Strix Point). Новинка также сможет похвастаться корпусом массой 1,39 кг и толщиной от 10,9 до 16,3 мм, 64 ГБ распаянной на системной плате оперативной памяти DDR5-5600, аккумулятором ёмкостью 57 Втч или 52,5 Втч в зависимости от версии, поддержкой зарядки Rapid Charge, 14-дюймовым OLED или OIPS-экраном с разрешением 2,8K, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и антибликовым покрытием (TÜV Eyesafe и Low Blue Light), встроенной графикой AMD Radeon 890M с производительностью ИИ до 32 TOPS, адаптерами Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3, опциональными 5G/CAT16 WWAN с eSIM и NFC, двумя интерфейсами USB-C (Thunderbolt 4), двумя портами USB-A 5 Гбит/с, разъемом HDMI 2.1, портом RJ-45 и слотами для Nano-SIM и смарт-карт. Предполагается, что ноутбук появится в продаже в июле или августе этого года.