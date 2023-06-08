Ноутбук Lenovo ThinkPad P16v 2023 оценен в 1400 долларов

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinkPad P16v 2023, которую уже можно предзаказать в Китае по цене от 1400 долларов. Новинку также оснастили 8-ядерным чипом Intel Core i7-13700H с тактовой частотой до 5 ГГц, видеокартой NVIDIA RTX A500, до 96 ГБ оперативной памяти DDR5, двумя твердотельными накопителями общей вместимостью до 4 ТБ, предустановленной ОС Microsoft Windows 11, 16-дюймовым дисплеем с разрешением 4K или Full HD, 100% охватом цветового пространства DCI-P3, яркостью 800 нит, интерфейсами USB-C Thunderbolt 4, USB-A 3.2 Gen 1 и HDMI 2.1, 3,5-мм аудиогнездом и аккумулятором ёмкостью 90 Втч.

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