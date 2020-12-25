Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Fold вышел в России

Компания Lenovo дала старт российским продажам первого ноутбука с гибким складным экраном ThinkPad X1 Fold. Цена новинки составляет 329 тысяч рублей. Ноутбук характеризуется 13,3-дюймовым гибким OLED-дисплеем с разрешением 2048:1536 пикселей в разложенном виде, поддержкой стилуса и внешней клавиатуры, процессором Intel Core i5-L16G7, 8 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем ёмкостью от 256 ГБ до 1ТБ, двумя портами USB-Type-C, слотом для micro-SIM карты, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, а также предустановленной операционной системой Windows 10 Home или Pro. Габариты разложенного устройства составляют 299,4:236,0:11,5 мм, а сложенного – 158,2:236,0:27,8 мм. Масса равна 999 г.

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