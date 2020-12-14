Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Nano оценен в Европе в €1900

Один из немецких интернет-магазинов раскрыл европейские цены на 14-дюймовый ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Nano, который был представлен еще в сентябре этого года. Аппарат представлен в вариантах с матовыми IPS-дисплеями с разрешением 2К, инфракрасными камерами и ОС Windows 10 Pro. Версия с чипом Intel Core i5-1130G7 (Intel Tiger Lake), 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем на 512 ГБ оценена в 1900 евро. Второй вариант с модемом LTE обойдется в 2030 евро. Третья версия с процессором Core i7-1160G7, SSD на 1 ТБ и без LTE стоит 2150 евро, а с LTE – 2250 евро. Стоит отметить, что в США цены на базовую версию стартуют от 1600 долларов.

Комментарии и отзывы Lenovo ThinkPad X1 Nano
Обзоры:
Обзор Honor MagicBook 15. Идеальный 15,6-дюймовый ноутбук для работыОбзор Honor MagicBook 15. Идеальный 15,6-дюймовый ноутбук для работы
Обзор Prestigio SmartBook 141 C4. Лучший ноутбук для учебы до 20000Обзор Prestigio SmartBook 141 C4. Лучший ноутбук для учебы до 20000
Обзор Lenovo Yoga Slim 7 14 Fabric. Ультрабук с тканевой крышкойОбзор Lenovo Yoga Slim 7 14 Fabric. Ультрабук с тканевой крышкой
Новости:
Ноутбук Honor Hunter V700 оценен в 140 тысяч рублей

Компания Honor объявила о том, что игровой ноутбук Honor Hunter V700 уже завтра станет доступен для предв...
Ноутбук Acer Aspire 5 получит APU AMD Ryzen 5 5500U

На сайте Acer обнаружились сведения о ноутбуке Acer Aspire 5, который построен на гибридном процессоре AM...
На новых MacBook запустили Windows 10

Удивительно, как новый процессор компании Apple сделал столько шума на рынке, хотя, вероятно, он является...
Обзор Edifier GM6. Наушники TWS для игр с aptXОбзор Edifier GM6. Наушники TWS для игр с aptX
Обзор HARPER PSL-025. Яркая и громкая портативная колонкаОбзор HARPER PSL-025. Яркая и громкая портативная колонка
Обзор ORICO BTA-408. Адаптер Bluetooth для ПКОбзор ORICO BTA-408. Адаптер Bluetooth для ПК
Лучшие точилки для ножей. Xiaomi Huohou HU0045Лучшие точилки для ножей. Xiaomi Huohou HU0045
Обзор SVEN RX-G750. Игровая компьютерная мышка с подсветкойОбзор SVEN RX-G750. Игровая компьютерная мышка с подсветкой
Выбираем чехол для Samsung Galaxy Tab S7...
Выбираем чехол для Samsung Galaxy Tab S7Довольно часто пользователи задают вопрос о том, стоит ли покупать ...
ARCTIC анонсировала систему жидкостного ...
ARCTIC анонсировала систему жидкостного ARCTIC анонсировала систему жидкостного охлаждения Liquid Freezer II 420. Liquid Freezer II 420 представл...
Новый патч для Marvel Avengers исправляе...
Новый патч для Marvel Avengers исправляеMarvel Avengers вышла пару недель назад, и хоть пользователи остались довольны игрой, ошибки продолжали с...
Лучший планшет Lenovo. Lenovo Tab M10 Pl...
Лучший планшет Lenovo. Lenovo Tab M10 PlВ последнее время планшеты компании Lenovo стали пользоваться невообразимой популярностью, так как пользо...
Intel потеряет 5% выручки...
Intel потеряет 5% выручкиБуквально три дня назад компания Apple Официально представила свои новые ноутбуки на процессорах ARM, кот...
Alivecor подает иск против Apple...
Alivecor подает иск против AppleКомпания Alivecor, специализирующаяся на медицинских устройствах и искусственном интеллекте, подала в суд...
Vivo V20 Pro 5G обновили до Android 11...
Vivo V20 Pro 5G обновили до Android 11Компания Vivo выпустила оболочку Funtouch OS 11 на базе операционной системы Android 11 для смартфона Viv...
Ноутбук Eluktronics Mech-15 G3 QHD получ...
Ноутбук Eluktronics Mech-15 G3 QHD получАмериканская компания Eluktronics представила первые в мире ноутбуки, оснащенные IPS-дисплеями с разрешен...
Xiaomi представила Mi Smart Dashcam 2 St...
Xiaomi представила Mi Smart Dashcam 2 StВ последнее время многие пользователи стали пользоваться видеорегистраторами, так как это позволяет не пе...
Bykski представила водоблоки для видеока...
Bykski представила водоблоки для видеокаBykski представила водоблоки для новых видеокарт AMD Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800. Водоблоки продаю...
Обзор REMEZair RMA-101-01. Домашний очис...
Обзор REMEZair RMA-101-01. Домашний очисЗа последнее время заметно возрос интерес к поддержанию чистоты воздуха. Касается это не только пыли, но ...
Intel H3C XG310 графическая карта для се...
Intel H3C XG310 графическая карта для сеIntel представила графическую карту H3C XG310 предназначенную для серверных решений. ...
Обзор ADATA HD680 1TB (AHD680-1TU31-CBL). Внешний диск для хранения фото и документовОбзор ADATA HD680 1TB (AHD680-1TU31-CBL). Внешний диск для хранения фото и документов
Обзор THERMALTAKE Riing Pro (GHT-RPR-DIECBK-29). Игровые наушники с ЦАП 7.1Обзор THERMALTAKE Riing Pro (GHT-RPR-DIECBK-29). Игровые наушники с ЦАП 7.1
Обзор Razer Gigantus V2 Medium и Razer Gigantus V2 3XL. Мягкий коврик для мышки без подсветкиОбзор Razer Gigantus V2 Medium и Razer Gigantus V2 3XL. Мягкий коврик для мышки без подсветки
Обзор Mio MiVue C530. Видеорегистратор с GPS-информаторомОбзор Mio MiVue C530. Видеорегистратор с GPS-информатором
Обзор Prestigio SmartKids Max (2020). Детский планшетОбзор Prestigio SmartKids Max (2020). Детский планшет
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor