Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Nano оценен в Европе в €1900

Один из немецких интернет-магазинов раскрыл европейские цены на 14-дюймовый ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Nano, который был представлен еще в сентябре этого года. Аппарат представлен в вариантах с матовыми IPS-дисплеями с разрешением 2К, инфракрасными камерами и ОС Windows 10 Pro. Версия с чипом Intel Core i5-1130G7 (Intel Tiger Lake), 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем на 512 ГБ оценена в 1900 евро. Второй вариант с модемом LTE обойдется в 2030 евро. Третья версия с процессором Core i7-1160G7, SSD на 1 ТБ и без LTE стоит 2150 евро, а с LTE – 2250 евро. Стоит отметить, что в США цены на базовую версию стартуют от 1600 долларов.