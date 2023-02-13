Ноутбук Lenovo Xiaoxin Air 14 2023 получит 120-Гц экран 2,8K

В сети появились качественные изображения и подробности о некоторых характеристиках ноутбука Lenovo Xiaoxin Air 14 2023, официальный релиз которого состоится 15 февраля. Итак, ноутбук получит металлический корпус массой 1,34 кг и толщиной 14,9 мм, серую и фиолетовую расцветки, 14-дюймовый экран с разрешением 2,8K, кадровой частотой 120 Гц, 10-битной глубиной цвета, яркостью 400 кд/м2 и 100% охватом цветового пространства sRGB, 12-ядерным 16-поточным процессором Intel Core i5-1340P с тактовой частотой до 4,6 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, четырьмя динамиками, интерфейсами Thunderbolt 4, HDMI 2.0 и USB-A, а также 3,5-мм аудиогнездом.