Ноутбук Lenovo Xiaoxin Pro 16 2022 получил 120-Гц экран

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Xiaoxin Pro 16 2022, которая, среди прочего, получила поддержку 100-Вт быстрой зарядки. Новинку также оснастили 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2,5K, кадровой частотой 120 Гц и яркостью 350 кд/м2, процессорами Intel Core i5 и Core i7 поколения Alder Lake, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, батареей ёмкостью 75 Втч, клавиатурой с подсветкой, интерфейсами Thunderbolt 4, USB-C, HDMI 2.0 и двумя USB-A, гнездом для наушников и слотом для карты памяти. В Китае ноутбук оценен от 820 долларов.

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