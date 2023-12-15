Ноутбук Lenovo Xiaoxin Pro AI 16 2024 оценили в 815 долларов

Компания Lenovo представила ноутбук Xiaoxin Pro AI 16 2024, который обойдется на китайском рынке в 815 и 845 долларов за конфигурации с 16 ГБ и 32 ГБ оперативной памяти соответственно. Ноутбук также характеризуется 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2500:1600 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, 100% охватом цветовой палитры sRGB и яркостью 350 нит, 12-ядерным процессором Intel Core Ultra 5 125H, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, корпусом массой 1,91 кг и толщиной 17,5 мм, батареей ёмкостью 84 Втч, поддержкой 65-Вт проводной зарядки, интерфейсом Thunderbolt 4, двумя портами USB Type-A 3.2 Gen 1, по одному разъему HDMI 2.0 и полнофункциональному USB-C, 3,5-мм гнездом для наушников и адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6e.