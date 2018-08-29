Ноутбук Lenovo Xiaoxin получит процессор Intel Whiskey Lake

Компания Lenovo опубликовал тизер, который подтверждает использование процессора Intel поколения Whiskey Lake в грядущем ноутбуке Lenovo Xiaoxin. Напомним, что в представленную сегодня серию Whiskey Lake-U вошли процессоры Core i3-8145U, Core i5-8265U и Core i7-8565U. Новинки могут похвастаться повышенной производительностью и автономностью. Также они стали первыми процессорами Intel с гигабитным Wi-Fi. Что до Lenovo Xiaoxin, то ему прочат поддержку технологий Dolby Vision HDR и Dolby Atmos. Официальная презентация ожидается на выставке IFA 2018, которая пройдет с 31 августа по 5 сентября в Берлине.