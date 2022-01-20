Ноутбук Lenovo Yoga 13w получил поддержку Wi-Fi 6

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Yoga 13w, которая оценена в 750 долларов за старшую версию. Новинку оснастили 13,3-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1080p, камерой для видеозвонков разрешением Full HD и шторкой для конфиденциальности, тыльной камерой разрешением 5 Мп, сканером отпечатков пальцев в кнопке включения, чипами AMD Ryzen 5000U, до 16 ГБ ОЗУ DDR4 и накопителем вместимостью до 512 ГБ, поддержкой Dolby Audio, двумя разъемами USB 3.2 Type-C и одним USB 3.2 Type-A, слотом для карт памяти SD, интерфейсом HDMI 2.0, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, LTE-модемом и батареей ёмкостью 51 Втч.