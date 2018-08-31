Ноутбук Lenovo Yoga S730 оценен в 1000 евро

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров Yoga моделью S730, которая отчего-то не получила отличительную черту устройств этого семейства. Она не является трансформером и не может вращаться почти на 360°. Новинку оснастили 13-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD, 8 или 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe от 128 ГБ до 1 ТБ, процессором Core i5-8265U или Core i7-8565U, улучшенную систему охлаждения, акустическую систему с поддержкой Dolby Atmos и функции пробуждения голосом (wake on voice), поддержку быстрой зарядки и автономность до 10 часов. Ноутбук появится в европейской продаже в октябре по цене от 1000 евро.