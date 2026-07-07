Представлен ноутбук Gigabyte Eagle GL6J на Ryzen 5 7533HS

Компания Gigabyte объявила о выпуске ноутбука Eagle GL6J, который базируется на 6-ядерном 12-ядерном процессоре AMD Ryzen 5 7533HS (архитектура Zen 3) с тактовой частотой до 4,4 ГГц и 16 МБ кэша L3. Новинка также характеризуется дискретными графическими адаптерами NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop и RTX 3050 Laptop, до 64 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью до 4 ТБ, 16-дюймовым дисплеем с разрешением 1920: 1200 пикселей и частотой обновления 165 Гц, аккумулятором ёмкостью 61 Втч, корпусом толщиной от 20 до 24 мм и массой 2,2 кг, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6E, сетевым портом RJ45, интерфейсом HDMI, двумя разъемами USB 3.2, а также по одному USB 2.0 и USB-C 3.2. Цены и дата начала продаж ноутбука пока не объявлены.

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