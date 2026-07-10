Рынок компьютеров упал почти на 5%

Согласно новому отчёту IDC, во втором квартале 2026 года единственным крупным производителем компьютеров, которому удалось увеличить свою долю рынка, стала компания Apple. Поставки компьютеров бренда выросли на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За квартал Apple отгрузила 6,7 миллиона компьютеров Mac, что обеспечило ей долю рынка в 9,9%. Для сравнения, годом ранее компания поставила 6,1 миллиона устройств и занимала 8,5% рынка. На фоне роста цен у производителей компьютеров на Windows, вызванного подорожанием оперативной памяти, Apple оказалась в более выгодном положении.

При этом лидером рынка остаётся Lenovo — компания поставила 16,6 миллиона компьютеров против 17 миллионов годом ранее. Несмотря на снижение объёмов поставок, её доля рынка выросла до 24,4% с 23,7% благодаря общему сокращению рынка. На втором месте находится HP с результатом 13 миллионов поставленных устройств против 14,3 миллиона годом ранее. Третью позицию занимает Dell, поставившая 9,3 миллиона компьютеров. Apple расположилась на четвёртом месте, а следом идёт ASUS. Компания отгрузила 5 миллионов устройств, показав символический рост на 0,2% по сравнению со вторым кварталом 2025 года. Однако благодаря общему снижению рынка её доля увеличилась с 7% до 7,4%. Всего во втором квартале 2026 года было поставлено 68,2 миллиона компьютеров против 71,7 миллиона годом ранее. Таким образом, рынок сократился на 4,9%, что весьма существенно.
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